Jon Palais VS BNP : une "dispense de peine" requise pour le premier "faucheur de chaises", décision le 23 janvier

Auprès de LCI, vendredi 6 janvier dernier, un porte-parole de la BNP précisait "ne pas avoir porté plainte pour un vol de chaises, mais plutôt pour l'intrusion dans l'agence qui a pu perturber collaborateurs et clients". Peut-être le parquet se serait-il montré plus sensible à ces arguments si la banque, qui réclamait un euro symbolique de dommages et intérêts, avait daigné faire acte de présence au procès.





Pour Jon Palais, dont l'avocate Eva Joly réclamait la "relaxe pure et simple", les réquisitions du procureur constituent déjà un "signal fort". "On a le sentiment que notre démarche d'action civique a été entendue par le procureur" a-t-il précisé aux journalistes sur place, après avoir été soutenu sur place par Yannick Jadot et Philippe Poutou, les candidats écolo et du NPA à la présidentielle. Le tribunal suivra-t-il les réquisitions clémentes du Parquet ? Réponse le 23 janvier prochain.