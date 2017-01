JT 20H - Manque de moyens de la justice : où en est-on ?

BILAN - Il y a un an, au sein du tribunal de grande instance de Nancy, le procureur Thomas Pison dénonçait fermement le manque de moyens de la justice. Mais depuis ce cri d'alarme, quelle est la situation ? Le magistrat nous répond et pour lui, aucun doute, le conditions sont encore plus difficiles qu'auparavant. Mais pas partout : l'effectif a parfois progressé.