Justice : quel est ce "parquet européen" que les eurodéputés viennent de créer ?

Le nouveau parquet européen, dont le projet avait été présenté en 2013 par la Commission européenne, devrait ouvrir ses premières enquêtes en 2020, avec pour mission de "combattre les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union". Un domaine qui recouvre les fraudes au budget de l'UE et à la TVA transfrontalière (50 milliards d'euros par an). Pour agir, le parquet, indépendant, s'appuiera sur l'Office anti-fraude de l'Union européenne (Olaf), Europol et Eurojust, qui organisent la coopération policière et judiciaire entre les Etats. Le procureur européen sera accompagné de 20 magistrats (un par pays) et aura des procureurs délégués dans chaque pays. Selon la Commission européenne, l'institution s'appuiera pour agir sur "un ensemble limité de règles européennes", mais "appliquera généralement le droit national".