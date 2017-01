L’embarrassante mise en examen du pensionnaire d'un centre de déradicalisation

Comment le jeune homme s’est-il retrouvé dans ce centre de déradicalisation ? Cette structure était en effet censée accueillir des profils plus "light", en d’autres termes, des jeunes en voie de radicalisation et non déjà radicalisés. "Aucun ne sera sous main de justice pour faits de terrorisme, n'aura tenté d'aller en Syrie ou n'aura été condamné pour des faits de violence", avait alors expliqué le préfet d'Indre-et-Loire Louis Lefranc en septembre. Si Mustafa S. n’était à l’époque pas poursuivi dans des affaires de terrorisme, ses velléités de départ pour la Syrie étaient connues. Selon les informations du Monde, qui a révélé l’information de son arrestation, la DGSI avait même émis un avis négatif sur son intégration dans le centre, "convaincue que le jeune homme, auteur de deux tentatives de départ en moins de trois ans, était susceptible de récidiver". Mais le service n’aurait pas été entendu et aurait lui-même procédé à l’interpellation du jeune homme dans le cadre d’une enquête préliminaire sur son deuxième projet de départ en mai 2016. Les trois hommes auraient finalement rebroussé chemin après un contrôle de police sur une aire d'autoroute en Allemagne.





D’après le journal, l’admission de Mustafa S. dans le centre s’expliquerait notamment par le fait que les candidats à la déradicalisation sont rares. La structure n’accueille depuis son ouverture il y a quelques mois que 5 pensionnaires sur les 25 places disponibles. Mardi, le jeune homme a été arrêté par les agents de la DGSI à Wissembourg, où réside sa famille, alors qu’il bénéficiait d’une permission de sortie.