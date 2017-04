"L'enfer" vécu par Mohamed Camara, emprisonné deux fois pour des viols commis… par un homonyme

Mohamed Camara, bien que condamné pour viols sur mineures à vingt ans de prison et se trouvant sous le coup d’un mandat d’arrêt international, n’a toujours pas vu l’ombre d’une prison. Au contraire de son homonyme, Mohamed Camara, incarcéré à sa place, par erreur, durant environ six mois en 2001… et de nouveau emprisonné récemment, du 22 mars au 6 avril. "Il a vécu un enfer, le sort réservé aux pédophiles en prison", raconte son avocat, Me Frédéric Berna, au Parisien ce lundi.