VIDÉO - L'énigmatique Murielle Bolle, témoin clé de l'affaire Grégory

Au moment où l'affaire Grégory éclate, elle n'a que 15 ans. Le 2 novembre 1984, Murielle Bolle accuse son beau-frère d'avoir enlevé le petit garçon. Quelques jours plus tard, elle se rétracte, assurant que Bernard Laroche est innocent. Est-ce sa famille qui la contrainte par la force? A-t-elle été menacée s'il ne revenait pas sur ses déclarations? Quoi qu'il en soit, en 1987, Murielle Bolle ne cachait pas sa relation compliquée avec sa soeur. Dans une interview réalisée 3 ans après ses accusations, elle assurait ainsi que cette dernière ne lui parlait plus.





Harcelée par les médias, Murielle Bolle est alors descolarisée et s'endurcit. Elle ne changera plus sa version des faits. Trente-trois ans après l'affaire, elle vit toujours dans les Vosges, à 20 kilomètres du lieu du drame. Pour ses voisins, elle est une mère de famille discrète, murée dans le silence. "La jeune fille de 15 ans est aujourd'hui mère de 2 enfants et peut ressentir le drame qu'ont vécu les époux Villemin", espère Me Christine Chastang-Morand, l'avocate des parents du petit Grégory, interrogée sur TF1.