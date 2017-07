La justice en bout de piste : "Je vais mourir si je rentre dans mon pays"

L'Observatoire de l'enfermement des étrangers, qui parmi ses membres compte notamment la Cimade, avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), l'Anafé (Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers), la Ligue des droits de l'homme, ou encore le Syndicat de la magistrature y est également farouchement opposé. "Quand les étrangers non admis vont au tribunal de Bobigny, quand ils sortent de l'aéroport pour être jugés, ils vont plus facilement visualiser qu'ils ont affaire à des juges qui n'ont rien à voir avec les fonctionnaires de la police aux frontières. Dans cette annexe du tribunal, on va les chercher dans la ZAPI au premier étage, on les descend au rez-de-chaussée pour comparution ! Les notions d'apparence d'impartialité et d'indépendance de la justice sont extrêmement compliquées à la base, mais elles le sont encore plus dans ce contexte-là, relève Laure Blondel, coordinatrice générale de l'Anafé qui était à Roissy ce mardi. Quant à la publicité des débats, au regard de la difficulté d'accès à la salle d'audience, de l'exiguïté de la salle et des micros qui visiblement ne fonctionnent pas, cela pose vraiment question".

Le président du tribunal de grande instance de Bobigny, Renaud Le Breton de Vannoise, qui était lui aussi présent mardi, ne comprend pas cette fronde. "Je suis totalement motivé dans ce dossier par un souci purement humanitaire qui est celui de la façon dont on fait comparaitre les étrangers qui sont maintenus en zone d'attente, affirme-t-il à LCI. Au TGI de Bobigny, les étrangers non admis comparaissent dans des conditions à mon avis extrêmement difficiles pour eux. Ils se lèvent très tôt le matin, sont convoyés par car encadrés par des CRS, arrivent vers 10 heures au TGI de Bobigny et commence alors une longue attente jusqu'à comparution puis délibéré de tous les dossiers, soit en général 20h-20h30. Ici, les comparutions se font par groupe, avec un maximum de 15 personnes, une suspension pour les délibérés et des durées d'audience tenables. Ce n'est pas un progrès, c'est un bond de géant dans les conditions d'accueil des étrangers ! Néanmoins, des manifestations sont attendues pour la rentrée.

* les prénoms ont été modifiés