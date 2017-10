La mère et le beau-père de Fiona de retour devant la justice

Cécile Bourgeon avait avoué la première en garde à vue la mort de sa fille après une "claque" et des coups donnés par Berkane Makhlouf la veille du drame. Ce dernier avait nié en bloc et accusé à son tour sa compagne. Tous deux avaient reconnu l’avoir enterrée près du lac d’Aydat sans se souvenir du lieu précis. A Riom, la cour avait tenté de faire parler les accusés mais elle s’était heurtée au mur de mensonges et de dénégations qu’ils semblaient avoir érigé. Les parties civiles avaient rapidement compris que les anciens toxicomanes, désormais shootés aux médicaments, leur confisqueraient toute vérité. "Ils ne lâcheront rien", s'était résigné quelques jours après l'ouverture des débats Nicolas Chafoulais, le père de Fiona, qui voyait s'envoler l’espoir d’offrir à la petite victime "une sépulture digne".





Le procès avait parfois frisé le ridicule quand une voyante avait raconté à la barre avoir été contactée de l’au-delà par l'enfant-défunte avant que la délirante ne s'évanouisse dans un grand fracas. Mais il avait aussi mis en lumière la personnalité complexe de Cécile Bourgeon. Longtemps dépeinte comme une femme lisse et effacée sous l’emprise d’un Berkane Makhlouf violent, elle avait montré un visage plus contrasté aux traits colériques.