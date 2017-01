Le djihadiste Kevin Guiavarch mis en examen et écroué en France

Figure des djihadistes français partis combattre en Syrie, Kevin Guiavarch a été mis en examen et écroué samedi 21 janvier au lendemain de son retour en France, a indiqué une source judiciaire. Il s'était rendu aux autorités turques pour quitter les rangs de l'Etat islamique. Ce Breton de 24 ans, qui se présente comme un "repenti" de Daech, a été mis en examen par un juge d'instruction pour association de malfaiteurs terroriste criminelle et financement du terrorisme.





Comme LCI l'écrivait en octobre 2014, Kevin Guiavarch alimentait Al-Qaïda en Syrie en utilisant sa mère pour transférer des fonds venant de toute la planète vers la Turquie. Un mois plus tôt, le 23 septembre 2014, l'ONU l'avait placé sur sa liste noire des combattants les plus dangereux, faisant ainsi l'objet de sanctions internationales et d'interdictions de voyager.





Il avait quitté la Syrie en juin 2016 avec quatre femmes, dont certaines l'avaient rejoint dans ce pays, et leurs six enfants, avant d'être interpellé en Turquie et incarcéré. Depuis, les quatre femmes ont été expulsées vers la France, mises en examen et écrouées pour trois d'entre elles, tandis que les enfants, dont certains sont nés en Syrie, ont été placés.