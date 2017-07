Opération antiterroriste franco-belge : le suspect Français présenté à un juge

Arrêtés à Anderlecht, les deux frères belges ont été inculpés mercredi à Bruxelles pour "participation à un groupe terroriste". Un arsenal avec notamment des kalachnikovs et des détonateurs ainsi que des uniformes de police ont été retrouvés dans un box de garage en Belgique près duquel le Français, arrêté près de Lille et connu pour sa radicalisation, a été aperçu transportant un sac, selon une source proche de l'enquête.





Incarcéré à quatre reprises pour des faits de vols et violences et sorti de prison en mai 2015, ce dernier avait été repéré pour s'être radicalisé pendant sa détention et placé sous surveillance par les services de renseignement français. La DGSI avait alors observé plusieurs allers-retours du suspect entre la France et la Belgique et l'avait aperçu avec d'autres protagonistes, dont les frères Saouti, eux aussi connus pour leur radicalisation, en train de manipuler des sacs dans un garage d'Anderlecht.