Le juge qui a libéré Bertrand Cantat fustige la "dictature de l’émotion"

"Cela fait dix ans exactement, le 15 octobre 2007, que Bertrand Cantat a obtenu sa libération conditionnelle, mais les passions sont toujours aussi vives", reconnaît Philippe Laflaquière. Le juge qui a libéré Bertrand Cantat revient sur cette "affaire exceptionnelle", après que le magazine Les Inrockuptibles vient de consacrer sa Une au chanteur. La promotion de celui qui, en 2003, a tué à coups de poing sa compagne Marie Trintignant dans une chambre d'hôtel en Lituanie, a déclenché une vague de protestations.





"Je pense que le temps est venu pour moi de rappeler un certain nombre de choses" indique-t-il dans les pages du Parisien. L'ancien vice-président de l’application des peines à Toulouse dit comprendre "l’émotion suscitée par la une de ce magazine, mais pas les réactions incroyablement violentes, parfois haineuses." Selon lui, l'affaire "a été traitée de manière tout à fait normale sur le plan judiciaire."





Reconnu coupable d'avoir tué sa compagne et condamné à 8 ans de prison, Bertrand Cantat a été libéré en 2007 parce que "son dossier remplissait tous les critères exigés par la loi : comportement irréprochable, psychothérapie, indemnisation complète des parties civiles, et bien sûr une activité professionnelle à la sortie", rappelle l'ex-magistrat. Pour autant, il indique avoir "subi des attaques et des menaces de mort".