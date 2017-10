Le père de Fiona dénonce un "manque d'impartialité" et demande le dépaysement du procès

C’est un homme "très en colère" contre la justice qui s’est exprimé mercredi devant la presse. Nicolas Chafoulais, le père de Fiona, a demandé le dépaysement du nouveau procès de la mère de l’enfant et de son ex-compagnon qui doit se tenir le 29 janvier prochain aux assises de Haute-Loire au Puy-en-Velay. Après le renvoi surprise du procès en appel, l’homme dénonce "des arrangements entre amis" qui ont conduit à cette décision. "Je me pose réellement des questions sur le fait que le procès continue de se dérouler en Auvergne. Il devrait être délocalisé", a-t-il déclaré.





Lundi dernier, les avocats de la défense avaient obtenu le renvoi du procès en appel de Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf, poursuivis pour violences ayant entraîné la mort de Fiona. Cette décision fait suite à un vif incident d’audience survenu vendredi après-midi après lequel Me Renaud Portejoie et Me Mohamed Khanifar avaient quitté le palais de justice estimant que "leur probité" avait été "mise en cause" par l'avocate d'une association de protection de l'enfance, Me Marie Grimaud.