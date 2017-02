Le professeur juif attaqué à la machette par un ado de 15 ans attend "sans rancœur ni colère" le procès de son agresseur

Son agression avait suscité une vive émotion. Le 11 janvier 2016 à Marseille Benjamin Amsellem s’était fait agresser en pleine rue à cause de sa kippa. Professeur de religion, il se rendait au travail quand un individu avait surgi derrière lui et l’avait frappé à coups de machette. Grâce à l'aide de passants Benjamin Amsellem s’en était sorti avec des blessures légères. Interpellé dans la foulée, l’agresseur s’était révélé être un lycéen radicalisé âgé de 15 ans.





Mis en examen pour tentative d’assassinat aggravée en raison de l’appartenance de la victime à une religion déterminée et en relation avec une entreprise terroriste, Yussuf K. sera jugé les 1er et 2 mars prochain. Agé de moins de 16 ans au moment des faits, il échappe à la cour d’assises et répondra de son acte devant le tribunal pour enfants de Paris. Une situation que déplore Fabrice Labi, l'avocat de la victime.