Le professeur juif attaqué à la machette par un ado de 15 ans attend "sans rancœur ni colère" le procès de son agresseur

Un an après, le professeur n’en reste pas moins traumatisé par cette tentative d’assassinat. "Au procès, il va crier sa douleur parce que c’est un garçon qui est en pleine reconstruction. Il vit encore de manière très compliqué. Il ne passe pas une seule nuit normale et n’a pas repris le travail", raconte Fabrice Labi.





Et Yusuf K, lui, dans quel état d’esprit est-il aujourd’hui ? Pas de réponse de son avocat, Me Murgulia, qui a opté pour le silence depuis le début de l’affaire. En janvier 2016, les motivations du jeune homme ne faisaient en tout cas aucun doute. L’adolescent turc d’origine kurde, arrivé en France à l’âge de 11 ans, se réclamait alors de l'organisation Etat islamique. Il avait déclaré agir "au nom d'Allah" et vouloir "planter les juifs et les policiers", qualifiés de "mécréants".