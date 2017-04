Le rédacteur en chef du Journal du Dimanche porte plainte après avoir reçu des menaces de mort

Le rédacteur en chef du Journal du Dimanche, Laurent Valdiguié, a annoncé mardi sur Twitter avoir reçu par courrier des menaces de mort similaires à celles adressées à des magistrats du pôle financier et aux rédactions du Canard enchaîné et de Mediapart. Accompagnée d'une balle, la lettre reçue par Laurent Valdiguié est signée du "Collectif d'épuration 2J", qui écrit "juges et journalistes dans le même sac" sous une image d'un cercueil.





On peut lire dans la lettre : "La vigilance et la protection ne durent pas Ad Vitam... Ce jour là, nous serons là pour vous ou l'un de vos proches". Le journaliste a publié un second tweet pour partager son sentiment sur ce cadeau empoisonné : "En ouvrant l'enveloppe, on en sourit de cette petite balle qui glisse. Après on s'en attriste. Comme un signe de plus de ces temps déréglés".