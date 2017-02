Le violeur de Cécile Bourgeon, la maman de la petite Fiona, condamné en appel à 12 ans de prison

Un homme que Cécile Bourgeon - récemment condamnée dans l’affaire de la tragique disparition de sa fille Fiona -, accuse de l’avoir violée, a été condamné mercredi à 12 ans de réclusion. Adel Souissi, 37 ans, était jugé en appel à huis-clos au Puy-en-Velay pour ce crime après avoir écopé, en première instance le 7 septembre dernier par les assises du Puy-de-Dôme, d'une peine de 14 ans de réclusion criminelle pour ce viol commis un an avant "l’affaire Fiona".





En 2013, Cécile Bourgeon avait d’ailleurs mis en cause Adel Souissi dans l’enlèvement présumé de sa fille, avant d'avouer plusieurs mois plus tard que la fillette de cinq ans était morte et qu'elle l'avait enterrée à la lisière d'une forêt, avec son compagnon Berkane Makhlouf. Son corps n'a jamais été retrouvé. Des mensonges qui avaient conduit la défense d’Adel Souissi, qui contestait le viol, à mettre en doute la crédibilité de la jeune femme.