Les rugbymen Ali Williams et James O'Connor poursuivis pour "achat" et "usage" de cocaïne après leur arrestation à Paris

Les deux rugbymen internationaux Alexander "Ali" Williams et James O'Connor, arrêtés dans la nuit de vendredi à samedi en possession de cocaïne, sont sortis de garde à vue dimanche soir et sont respectivement poursuivis pour "achat" et "usage de stupéfiants".





L'ex-All Black de 35 ans Ali Williams, qui évolue au Racing 92, sera convoqué ultérieurement devant le tribunal pour "achat de

stupéfiants" dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. D'après les premiers éléments de l'enquête évoqués par l'AFP, c'est lui qui aurait acheté la cocaïne.





Quant à James O'Connor, international australien qui joue au RC Toulon, il s'est vu notifier une amende pour "usage" dans le cadre d'une ordonnance pénale. Contrôlé positif à la cocaïne lors de son arrestation, il ne serait pas impliqué dans la transaction.