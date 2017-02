Un instituteur retraité condamné pour une trentaine d'agressions sexuelles sur ses élèves

Après avoir longtemps contesté les accusations, il avait tout d'abord mentionné au juge d'instruction "des caresses ayant pour but de stimuler l'enfant à l'étude", avant de reconnaître tous les faits qui lui sont reprochés et évoquer "des caresses répétées, pendant la classe, sur et sous les vêtements de fillettes".





12 de ses victimes étaient présentes à l'audience ce lundi, parmi les 14 qui avaient porté plainte au début des années 2000, et dénoncé des faits d'attouchements sexuels. Selon nos confrères du Telegramme, qui ont assisté aux débats, l'une des victimes a affirmé que l'instituteur touchait ses victimes "trois à quatre fois par semaine". Pour ce dernier, il s'agissait de seulement "une à deux fois, sur chaque enfant", admettant des "gestes déplacés pour encourager". "C'était affectif, paternel". Il assure avoir surtout agi par frustration sexuelle : "Si je les ai commis, c'était par manque d'activité sexuelle. Je n'ai pas pris conscience de la gravité à cette époque".