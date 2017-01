Manuel Valls giflé : l’auteur fait appel

S’il a bien giflé Manuel Valls lors de la visite de l’ancien Premier ministre à Lamballe (Côtes d’Armor) le 17 janvier dernier, Nolan L. n’avait en aucun cas prémédité son geste. C’est la nouvelle ligne de défense de l’accusé qui a décidé de faire appel de sa condamnation à trois mois de prison avec sursis et 105 heures de travail d’intérêt général pour "violences volontaires avec préméditations sans incapacité totale de travail", annonce Le Télégramme.





Indépendantiste breton reconnu et fiché comme "susceptible de troubler la sécurité publique", Nolan L. réfute la notion de préméditation. Condamné dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il a accepté sa peine proposée par le parquet et homologuée par un magistrat "dans le contexte de pression", explique son avocate Me Marie-Françoise Blot. "Je lui avais expliqué que, comme pour toutes les procédures, l’appel était possible", ajoute-t-elle au quotidien breton.