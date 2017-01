Marie-Claude Bompard jugée pour avoir refusé de marier deux femmes

Selon Libération, l'élue risque cinq ans d’emprisonnement maximum et 75.000 euros d’amende. Mais, toujours d'après le quotidien citant son directeur de cabinet, Bompard est "sereine d’un point de vue judiciaire, mais trouve scandaleuse cette démarche de l’association, un vrai lobby de la cause LGBT [...] Elle ne regrette pas et lance un message d’appel à la résistance, quitte à être placée dans le camp des parias." L'audience est prévue pour ce jeudi 5 janvier, à 13h30.