Marseille : des membres présumés de la mafia et un ex-joueur de foot jugés pour trafic de drogue

D'autres rendez-vous tout aussi discrets sur des chemins déserts du massif de la Sainte-Baume (Var) avaient également été observés par les enquêteurs entre les frères Magnoli, parfois accompagnés de leur neveu Marcello Giovinazzo, également renvoyé, et "des Marseillais connus pour trafic de stupéfiants".





Une livraison de résine de cannabis, le 14 avril 2015 à Gênes (Italie), avait été observée par les policiers qui avaient aussi "sonorisé" le véhicule utilisé par Antonio Magnoli. Les frères Magnoli, désignés par les autorités italiennes comme faisant partie de la 'Ndranghetta, se défendent d'être des "mafiosi". Ils assurent que les nombreux contacts étaient pris dans le but de se lancer dans une entreprise d'importation d'huile d'olive et de fruits et légumes depuis la Calabre, leur berceau familial.