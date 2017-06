Mathieu Gallet renvoyé en correctionnelle pour des soupçons de "favoritisme" du temps où il était à l'INA

Les sociétés mises en cause sont Balises, dirigée par Denis Pingaud conseiller de Mathieu Gallet à Radio France, et Roland Berger Strategy, a indiqué le parquet. Les contrats passés en 2010 et 2011 pour un montant de 50.000 euros avec OpinionWay, également soupçonnés d'entorse à la concurrence, ne sont finalement pas concernés par le renvoi, le délai de prescription étant dépassé.





En mai 2016, un pré-rapport de la Cour des comptes, dont les conclusions définitives sont toujours attendues, avait également épinglé les dépenses de l'INA sous la présidence de Mathieu Gallet. Outre les contrats douteux, la Cour avait pointé les frais de réception de l'ancien président de l'INA: 61.063 euros entre 2012 et avril 2014, "soit une moyenne de plus de 2.300 euros par mois, ce qui paraît très conséquent pour un établissement de la taille de l'INA", avait souligné la Cour.





Le Canard Enchaîné citait d'ailleurs une note du Contrôle général économique et financier (CGEFI), un service du ministère de l'Économie qui contrôle la gestion de l'argent public. Le CGEFI y relèvait des "dysfonctionnements et irrégularités" dans plusieurs marchés passés avec des cabinets de conseil lors de la présidence de Mathieu Gallet.