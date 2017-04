Mélenchon et Fillon sont d’accords pour la sanctionner : mais de quoi est accusée l’entreprise Lafarge ?

Le groupe LafargeHolcim a réagi à ces plaintes et ces révélations en indiquant que "la priorité du groupe a toujours été la sécurité de (ses) collaborateurs et de leurs familles". L’usine ciblée par les accusations était un "employeur important dans la région" et "avait un rôle vital" pour la population locale, "car elle lui fournissait les matériaux de construction essentiels à leurs besoins en matière de développement et d’urbanisation". L’enquête est toujours en cours.