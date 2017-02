Melissa George (Grey's Anatomy) et son ex-compagnon Jean-David Blanc condamnés pour des faits de violence

Jean-David Blanc, le fondateur d'Allociné a été condamné à un mois de prison avec sursis et 1000 euros de dommages et intérêts pour violences volontaires sur l'actrice. Cette dernière, qui a aussi frappé son ex-compagnon, a également été condamnée : 5000 euros d'amende avec sursis et un euro de dommages et intérêts pour violences contre Jean-David Blanc ayant entrainé une incapacité temporaire de travail (ITT) de un jour.





Me Jacqueline Laffont, l'avocate de l'homme d'affaire a indiqué à Capital qu'il n'avait pas frappé l'actrice révélée par la série Alias, mais "n'a fait que se défendre contre des premiers coups portés par Mme George". De son côté, Christophe Ayela, l'avocat de la comédienne, a préféré ne pas faire de commentaire au site "pour ne pas envenimer la situation". Leur couple, qui s'est formé en 2012, et avait eu deux enfants âgés de deux et trois ans, n'a évidemment pas survécu à cette nuit de violence de septembre 2016 et se bat.