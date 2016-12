Meurtre, condamnation, remise de peine et grâce... les 4 ans du feuilleton judiciaire de Jacqueline Sauvage

Jacqueline Sauvage, condamnée à dix ans de prison pour le meurtre de son mari violent, est graciée et libérable dès ce mercredi. La décision de François Hollande vient mettre un terme à un combat de longue haleine de la part de ses proches et de ses soutiens, fait de moments d’espoir mais aussi (et surtout) de coups durs. LCI revient sur ce combat judiciaire hors du commun.