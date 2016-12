Meurtre de Fiona : Cécile Bourgeon ne sortira pas de prison aujourd'hui

REQUÊTE - La mère de la petite Fiona, décédée en 2013 et dont le corps n'a jamais été retrouvé, a vu la décision sur sa demande de remise en liberté renvoyée au 10 janvier, ce mardi 27 décembre. Acquittée des faits de violence, elle avait été condamnée à cinq ans de prison et en a déjà effectué plus de trois.