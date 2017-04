Montauban : une patiente accuse un anesthésiste d’attouchements sexuels en salle de réveil

Un anesthésiste a-t-il abusé d’une patiente lorsqu’elle était en salle de réveil ? Selon La Dépêche, qui révèle l’affaire, des enquêteurs se sont rendus lundi à Versailles pour auditionner un praticien d’une soixantaine d’années soupçonné d’attouchements sexuels sur une jeune femme alors qu’il était en poste à Montauban.





Les faits remonteraient au printemps 2016 à la clinique Croix-Saint-Michel du Dr Boyé. Une patiente qui venait d’être opérée de l’épaule et était en train d’émerger de son sommeil aurait senti une main qui appuyait sur le bas de son ventre. Elle l’aurait repoussée et se serait plainte ensuite de ce geste auprès du personnel médical. "J’ai été opérée de l’épaule, il n’avait pas à me toucher aussi bas", a-t-elle déclaré selon les propos rapportés par le journal. Une infirmière entendue pour l’enquête n’aurait de son côté pas noté de geste déplacé de la part du médecin.