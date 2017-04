Montigny-lès-Metz : Francis Heaulme a-t-il tué les deux enfants ?

Le "routard du crime" va ainsi reprendre le chemin des Assises, seul. Les familles des victimes placent peu d’espoir en ce nouveau procès. "On n’attend rien. On n’est pas convaincus de la culpabilité de Francis Heaulme et on verra si on nous la démontre. On est dans l’exigence de la preuve et sauf coup de théâtre où il ferait des aveux, on ne se fait aucune illusion", commente Dominique Rondu, l’avocat de Ginette Beckrich. Le lourd passif judiciaire de l’affaire a laissé des traces. La grand-mère du petit Alexandre reste convaincue de la culpabilité de Patrick Dils. L'avocat craint que "la conviction des jurés se forge uniquement sur la personnalité" de cet accusé hors norme. "On sait que c’est un serial killer, qu’il finira sa vie en prison, développe Me Rondu. Mais on ne veut pas pour autant de coupable de substitution". Les jurés auront quatre semaines pour tenter de refermer un dossier judiciaire resté trop longtemps ouvert.