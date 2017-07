Mort du juge Lambert : "Il faut se poser la question d'une anonymisation des magistrats instructeurs"

Parmi les pistes d'amélioration évoquées ? "Il faut se poser la question d'une anonymisation des magistrats instructeurs qui travaillent sur ce type de dossiers". Et de détailler : "Lla difficulté, c'est quand le nom d'un juge est cité et recité en boucle et que les uns et les autres commentent la qualité de son travail. Cela créé une pression qu'on peut imaginer difficile."





Tout en rappelant que les circonstances de ce décès restent à éclaircir, Pascal Gastineau souligne que "ce qui est frappant, c'est que c'est quand même trente ans après, et il ressort de certaines interviews que c'est une affaire qui l'a poursuivi".





Pour rappel, lorsque l'affaire Grégory a éclaté, Jean-Michel Lambert avait 32 ans. Il l'a instruite entre 1984 et 1987 sous une pression médiatique intense, alors qu'il occupait son premier poste, à Epinal, dans les Vosges. Accusé des errements de l'enquête, il en avait été dessaisi et ne s'en est jamais vraiment remis, professionnellement et personnellement, comme il l'avait confié dans un livre. "On a cherché à faire de moi un bouc émissaire", confiait récemment dans une interview celui que l'on avait surnommé "le petit juge".