Le dossier de la mosquée de Fréjus jugé en appel : récit d’une épopée judiciaire

En 2011, le maire UMP de l’époque, Elie Brun, accorde un permis de construire pour édifier un lieu de culte à l’association El Fath, propriétaire de plusieurs garages dans le quartier de La Gabelle. Plus tard, en 2013, un nouveau permis, de modification cette fois, est accordé. Mais le frontiste David Rechline, à la tête de la ville depuis 2014 dénonce plusieurs irrégularités.





En première instance, dans un jugement rendu en février 2016, le tribunal correctionnel de Draguignan commence par épargner la mosquée. Le monument religieux, qui s'étend sur 1500 mètres carrés et d'une capacité de 700 fidèles, et qui a fini d’être construit en avril 2015, ne sera donc pas détruit. Les juges estiment ne pas avoir reçu suffisamment d’éléments pour savoir si "la construction peut ou non être régularisée".