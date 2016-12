Nantes : des avocats écrivent au Père Noël pour demander un nouveau juge

Pourquoi écrire au Père Noël plutôt que d'effectuer des démarches plus conventionnelles, comme s'adresser au Garde des sceaux ? Parce que la voie officielle ne fonctionne pas. Pourtant, les dossiers s'accumulent. Selon la radio, près de 2000 dossiers sont en attente d'être traités à Nantes. "L'Ordre et la Cour d'appel ont fait des démarches, mais elles n'aboutissent pas. Puisque la voie officielle ne fonctionne pas et que les confrères d'Orléans, via une annonce sur le Bon Coin, avaient obtenu un juge en quatre semaines, on s'est dit que le Père Noël pouvait nous obtenir un juge en deux semaines", a commenté auprès de France Bleu d'un des auteurs de la lettre.