Nice : le parquet fait appel de la relaxe de l'enseignant-chercheur qui avait aidé des migrants

Au lendemain de la relaxe de Pierre-Alain Mannoni prononcée par le tribunal correctionnel, le procureur de la République à Nice a fait appel ce samedi matin. L'enseignant-chercheur de 45 ans, poursuivi pour aide au séjour et aide à la circulation d'étrangers en situation irrégulière, risquait cinq ans de prison et 30.000 euros d'amende. Lors de son procès le 23 novembre dernier, le procureur de la République avait requis à son encontre une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis.