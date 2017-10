Nord : un directeur d'école maternelle mis en examen pour agressions sexuelles sur des enfants

"Quand on a eu vent d'une situation qui était problématique et potentiellement grave fin mai 2017, on a suspendu le directeur pour qu'il ne soit plus en contact avec les élèves", a également déclaré à l'AFP Jean-Yves Bessol, inspecteur d'académie. "Il y a eu des dénonciations d'agressions à caractère sexuel qui ne pouvaient pas me permettre de le laisser face à des élèves. J'avais des éléments écrits qui me laissaient penser que la situation était suffisamment complexe et grave pour que je sois amené à protéger le public enfant et l’intéressé, on est quand même sous la présomption d’innocence", a ajouté M. Bessol.