Normandie : licenciée par les Balkany, une ancienne employée se rebiffe

L'audience de conciliation a eu lieu mardi 24 janvier aux prud-hommes de Louviers... à couteaux tirés. Une ancienne employée du moulin de Cossy, la résidence normande d'Isabelle et Patrick Balkany à Giverny dans l'Eure, accuse le couple de licenciement économique abusif et de harcèlement moral, rapporte Paris-Normandie. L'habitante du secteur de Vernon, employée de longues années dans cette maison, souhaite obtenir des dommages et intérêts.





L'avocat du couple, Grégoire Lafarge, prévoit que l’affaire "sera renvoyée au bureau de jugement dans quelques mois". Or il compte y prouver que les employeurs n'avaient bel et bien "pas les moyens de payer", a-t-il confié au quotidien. "Chacun sait qu’à la suite de leurs problèmes judiciaires, tous leurs comptes bancaires ont été saisis", rappelle-t-il. Selon lui, les époux "ont donc été contraints, à regret, de licencier plusieurs employés". Quant aux accusations de harcèlement moral, "le problème est inexistant", selon l'avocat. Celui-ci prévient : "On va tout contester". Maître Lafarge déplore également la méthode utilisée par la plaignante. "Cette dame ne fait que surfer sur l’actualité médiatique et judiciaire de mes clients", dénonce-t-il.