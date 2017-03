Nouveau procès pour Yoni Palmier, le "tueur de l'Essonne" sans affect et sans remord

Les crimes portent néanmoins les signes d’une seule et même signature : celle d’un motard aperçu dans les parages par des témoins. La chasse au "tueur à moto" dans l’Essonne débute. Peu de temps après, Yoni Palmier est arrêté. Sans emploi, cet homme de 33 ans est connu de la justice pour des faits de violences. En 2004, il a poignardé sa mère parce qu’elle avait refusé de l’accompagner chez l’assistance sociale. "Car quand Yoni veut quelque chose, je dois immédiatement y répondre favorablement", expliquera-t-elle aux enquêteurs . Ces derniers noteront dans le parcours du jeune homme sa "montée en puissance" dans la gravité des faits.





Benjamin d’une fratrie recomposée de neuf demi-frères et demi-sœurs, Yoni Palmier évoque une enfance rude : un père froid et absent, une mère détachée et sans tendresse. Les témoignages de ses proches viennent pourtant contredire le portrait d'un gamin délaissé par ses parents. S’il n’a pas d’amis dans la cour de récré, le petit Palmier, surprotégé par sa mère, est même qualifié "d’enfant-roi". Celle qui subira ses sautes d'humeur et sa violence tout au long de sa vie est la seule à encore lui rendre visite en prison. Yoni Palmier passe son adolescence dans sa chambre à jouer à la console et à fumer de la drogue. Il boit aussi beaucoup tout en pratiquant assidûment du sport. On lui connaît peu de relations amicales ou amoureuses. Valérie, la seule ex-petite amie identifiée, décrit un partenaire "bizarre", qui lavait ses mains à l’eau de javel et ne mangeait pas en sa présence. Elle finira par quitter cet homme aux pratiques sexuelles et au comportement de plus en plus "violents". La suite n’est que désert affectif. De toute manière, "le cul, c’est pas mon truc, je préfère ma Suzie, je veux dire ma moto, ma Sukuzi", confiera Yoni Palmier durant l’instruction. Une passion pour les deux-roues pourtant restée confidentielle. Aucun de ses proches ne connaissait l’existence de sa "Suzie" retrouvée dans un box du 91 qu'il louait.