Une filière djihadiste cachait un butin de 13.000 euros au cimetière du Montparnasse

L'homme aurait insisté auprès du policier infiltré pour trouver "quatre fusils d'assaut kalachnikov et seize chargeurs". L'enquêteur infiltré, qui cherche à l'identifier ainsi que les autres membres du commando, répond qu'il a besoin de 12.000 € pour l'achat des armes. Sans doute "pris de panique", Abou Taha Mohamed cessera finalement tout contact le 15 mars, jour de la perquisition d'un appartement à Forest, une municipalité de Bruxelles en Belgique, au cours de laquelle Salah Abdeslam parvient à s'enfuir.





Nouveau rebondissement trois mois plus tard lorsque le policier infiltré reçoit un nouveau message lui indiquant de se rendre au plus vite dans le XIVe arrondissement à Paris. Ce texto lui précisera exactement la planque du butin "entre la pierre tombale et la dalle de la tombe dans une fente". Une enveloppe de 13.300 euros en liquide est alors saisie par les policiers.