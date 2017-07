Philippe Poutou condamné pour dégradations au Salon de l'automobile de Paris

Il s’était plaint lors du débat télévisé du premier tour de la présidentielle qu’il n’existait pas "d’immunité ouvrière" comme il en était de "l’immunité parlementaire du système" en s’en prenant à Marine Le Pen. Force est de constater que Philippe Poutou n’a pas échappé à la justice.





Quatre syndicalistes de l'usine Ford à Blanquefort (Gironde), dont l’ex-candidat d'extrême gauche à la présidentielle, ont été condamnés à des amendes pour dégradations au Salon de l'automobile de Paris en 2012. "On a pris une amende de 231 euros pour trois syndicalistes et de 431 euros pour moi. C'est inscrit au casier judiciaire", a indiqué à l'AFP l'ancien candidat du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) et représentant CGT à l'usine Ford Aquitaine Industries à Blanquefort.