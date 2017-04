"Phobie administrative" : Thomas Thévenoud et sa femme comparaissent pour fraude fiscale

En septembre 2014, seulement neuf jours après sa nomination comme secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et des Français à l’étranger, Thomas Thévenoud démissionne pour "un problème de conformité" avec le fisc. Quelques jours après ce départ, Médiapart révèle qu’il ne déclarait pas ses revenus et ne payait pas ses impôts depuis plusieurs années.





En effet, la justice reproche au couple de ne pas avoir déclaré ses revenus en 2012 et d'avoir, sur quatre années (2009, 2010, 2011 et 2013), rempli sa déclaration en retard malgré plusieurs relances et mises en demeure de l'administration fiscale. Le couple Thévenoud devait au total 70.500 euros à l’administration fiscale, plus 20.500 euros de pénalité de retard venus s’ajouter par la suite.