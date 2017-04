Un an avec sursis et cinq ans d'inéligibilité requis contre Thomas Thévenoud à son procès pour fraude fiscale

PHOBIE - Le plus éphémère des ministres de la Vème République et sa femme comparaissent ce mercredi devant le tribunal correctionnel pour fraude fiscale après que la presse a révélé qu'il avait omis de payer ses impôts pendant plusieurs années. En fin de journée, la procureure a requis à son encontre un an de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité. Six mois de prison avec sursis ont été requis contre son épouse Sandra.