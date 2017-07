Photos de l'attentat de Nice : le parquet de Paris demande le retrait immédiat de Paris Match

Le procureur de Paris François Molins a enclenché mercredi soir, deux jours avant les commémorations du 14 juillet à Nice, une procédure de "référé d’heure à heure", à la mise en place ultrarapide, pour tenter d’interdire la diffusion et la vente du numéro de Paris Match du jeudi 13 juillet. Dans ce numéro, l’hebdomadaire dévoile, un an après, des images de l’attentat de Nice du 14 juillet 2016, qui avait causé la mort de 86 personnes et fait 458 blessés.





Le ministère public, qui assigne Hachette Filipacchi Médias et la directrice de publication de Paris Match, "demande au tribunal d'ordonner le retrait de la vente" du magazine et "l'interdiction de diffusion sous tous formats, notamment numérique". Le parquet de Paris a également ouvert une enquête pour "violation du secret de l'instruction et recel" de ce délit. Le référé, une procédure d'urgence, sera examiné ce jeudi à 14h.