Photos de l'Attentat de Nice : le procureur de Paris dépose un reféré pour empêcher la diffusion de Paris Match

Selon le communiqué, ces images "portent atteinte à la dignité des victimes et de leurs proches" et ont été publiées "uniquement pour faire du sensationnel". "Paris Match a fait le choix éditorial assumé de publier des photos extraites des bandes de vidéosurveillance de la ville de Nice et placées sous scellés", indique également le communiqué. Le maire de Nice Christian Estrosi a quant à lui critiqué la publication d'images "insoutenables et abjectes". L'élu dit avoir écrit "au ministre de la Justice afin qu'il se saisisse de cette nouvelle parution qui ne manquera pas de raviver la douleur des familles".