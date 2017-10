Picasso, escroquerie, espionnage, corruption… tout comprendre à l’affaire qui implique le président de l’AS Monaco

"Très rapidement, il (Yves Bouvier) m'offre ses services d'intermédiaire pour acquérir des œuvres d'art. Il m'explique notamment que, compte tenu de sa position, via sa société de stockage, Natural Le Coultre, il a un accès direct aux propriétaires des œuvres qui y sont entreposées et qu'il est, du coup, capable d'en obtenir le meilleur prix", poursuivait Rybolovlev. Ont suivi les achats de 37 tableaux pendant dix ans, pour une valeur cumulée de 2 milliards d’euros. Parmi eux, deux tableaux de Picasso, dont on découvrira qu'ils ont été volés à une de ses héritières (elle déposera plainte, en découvrant l'affaire, pour "vol", "recel de vol" et "abus de confiance" contre Bouvier et Rybolovlev en mars 2015).