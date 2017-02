Policier jugé pour avoir violenté un homme avec une matraque à Drancy : la requalification des faits en "viol" demandée

Au terme de l'enquête, ce policier avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour "violence aggravée". Devant les enquêteurs, il avait expliqué que le bâton avait dérapé alors qu'il tentait de maîtriser l'homme qui se débattait.





Lors de son procès le 16 janvier le policier en question n’a pas su expliquer comment cela avait pu arriver, racontant n'avoir rien vu. De son côté, le procureur a évoqué des "violences policières indéniables". Il a toutefois écarté la requalification en viol demandée par les avocats d'Alexandre, estimant que le geste avait peut-être une "connotation sexuelle" mais ne revêtait pas pour autant un "caractère sexuel".





Me Marie-Cécile Nathan, l'avocate de la victime, s'est félicitée de la décision du tribunal de Bobigny : "C'est une décision qui est juste, importante et que nous attendions". Cette dernière avait estimé dès le début de l'affaire que les faits relevaient des assises et non du tribunal correctionnel.