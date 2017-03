Port du voile dans les entreprises : la Cour de justice de l'UE estime que les employeurs peuvent l'interdire

La problématique du port du foulard islamique reste complexe dans l'UE, où les opinions et les pratiques sont très variées. Un constat fait par les deux avocates générales dans ces dossiers qui sont parvenues à des conclusions pouvant paraître en contradiction. L'une, en France, évoquait clairement une discrimination illicite tandis que l'autre, en Belgique, laissait la porte ouverte à ce que la restriction soit liée à une "politique de neutralité" mise en place par l'entreprise.





In fine, et malgré la décision de la CJUE, il appartiendra aux juges français et belges de trancher légalement les litiges en question.