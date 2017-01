Affaires des primes en liquide : condamné à de la prison ferme, Claude Guéant se pourvoit en cassation

Condamné le 13 novembre dernier à deux ans de prison avec sursis pour "complicité de détournement de fonds publics et recel", Claude Guéant avait fait appel du jugement. Sa peine a été alourdie : l'ex-bras droit de Nicolas Sarkozy a écopé, ce lundi, de deux ans de prison, dont un an ferme et un an assorti d'un sursis mis à l'épreuve.





La cour d'appel de Paris a par ailleurs confirmé l'amende de 75.000 euros d'amende et l'interdiction d'exercer toute fonction publique pendant cinq ans prononcées en première instance. Selon les informations de LCI, Claude Guéant va se pourvoir en cassation.