Prison requise contre le couple Thévenoud : "Pourquoi avez-vous fait ça ?"

"Mais pourquoi vous avez fait ça ?" C'est la question à laquelle le tribunal a tenté de répondre tout au long du procès qui se déroulait ce mercredi à la 11e chambre du tribunal correctionnel de Paris. L'éphémère secrétaire d'Etat Thomas Thévenoud et sa femme Sandra y étaient tous les deux jugés pour fraude fiscale. La justice reproche au couple d'avoir déclaré ses revenus en retard pendant cinq ans, entre 2009 et 2013.





Estimant que le "comportement fiscal" qui devait être le sien n'était "pas au rendez-vous", le parquet a requis mercredi un an de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité contre le député (ex-PS) de Saône-et-Loire, âgé de 42 ans. Six mois de prison avec sursis ont été requis contre son épouse Sandra, qui était cheffe de cabinet à la présidence du Sénat.





Dès le début du procès, le président s'est attaché à comprendre les raisons qui ont poussé le couple à ne pas déclarer ses revenus aux impôts en temps et en heure. "Pourquoi deux personnes diplômées avec des revenus relativement simples à déclarer n'ont-elles pas rempli leurs déclarations dans les délais ?", demande le président du tribunal à Thomas Thévenoud juste après le rappel des faits.