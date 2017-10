Procès Merah : "Comment peut-on faire le deuil d'assassinats aussi sauvages ? Ce n'est pas possible"

LCI.FR : L'absence de Mohamed Merah à ce procès (abattu en 2012, ndlr), comme vous l’avez souligné, rend-elle cette épreuve plus difficile encore pour les victimes?





Oui, bien sûr. Mais si la justice et la police n'avaient pas pu recueillir des éléments de preuve, des éléments concordants, des éléments de nature à faire arrêter deux personnes et ensuite à mettre en accusation Fettah Malki et Abdelkader Merah, il n'y aurait pas eu de procès tout simplement. Cet événement aura au moins une vertu pédagogique. Il permettra peut-être de comprendre le système qui a fait que des personnes ont pu commettre ces actes ignobles. Face aux victimes, les protagonistes vont devoir s'expliquer sur les faits et sur le rôle qui leur est reproché. Nous verrons si ces deux accusés parlent ou non, comment ils se comportent, quelle sera leur posture. J'espère, sincèrement, qu'ils prendront la parole.





LCI.FR : Avez-vous mis en garde la famille Sandler des éventuels moments douloureux auxquels elle sera confrontée ?





Nous ne devons rien cacher aux personnes que nous assistons. Samuel Sandler viendra aux audiences. Si à certains moments le degré d'horreur, d'atrocité est trop important, nous lui conseillerons peut-être avec mes confrères Patrick Klugman et Ariel Goldmann de quitter la salle… Mais aujourd'hui, il est déterminé à assister au procès. Les familles pourront écouter les témoignages, prendre en compte les dépositions, écouter les questions posées aux accusés et les réponses qui seront données. Il s'agit d'essayer de comprendre comment certains mécanismes ont fait qu'on en est arrivé là. Il s'agit également de déterminer le rôle et l'implication des deux personnes qui vont comparaître devant la cour d'assises spéciale. Mohamed Merah sera le grand absent. Mais deux personnes dans le box devront répondre d'actes de complicité : Fettah Malki et Abdelkader Merah, frère aîné frère de Mohamed Merah. Dans ce dossier, Abdelkader Merah est décrit par un certain nombre de personnes comme le mentor idéologique et comme celui qui avait un rôle et une influence extrêmement important dans le parcours terroriste djihadiste de son cadet. Les parties civiles attendent qu’ils s’expriment.





LCI.FR : En tant qu'avocat, voyez-vous une particularité à ce dossier?





Ce dossier est unique. Il a un caractère particulièrement barbare. Et il est le déclencheur de ce qu'a connu le pays par la suite. Les assassinats commis par Mohamed Merah en 2012 augurent de la vague terroriste que connaîtra la France les années suivantes.