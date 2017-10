"Pour que d’autres frères m’imitent" : le négociateur raconte ce que lui a dit Mohamed Merah avant l'assaut du Raid

Hassan précise d'entrée que, quand il s’est retrouvé dans cette situation, il n’avait jamais été formé à la négociation. Lui avait déjà vu Mohamed Merah deux fois physiquement : la première fois pour lui remettre sa convocation à son retour du Pakistan en 2011, la seconde fois lors du "debriefing" avec lui et les policiers de la DCRI en novembre 2011.





La négociation avec Mohamed Merah durera 32 heures, entre le 21 mars et le 22 mars 2012. Selon Hassan, le tueur voulait savoir comment les policiers l’avaient identifié et localisé. "Il voulait savoir quelle erreur il avait commise. Si des arrestations avaient eu lieu (et) avaient conduit la police jusqu'à lui", a expliqué le témoin X.