Abdelkader Merah : "J’espère tous les jours que mon petit frère est au paradis"

Parties civiles et accusation ne sont pas dupes... "Soyons clair, l’idéologie d’Abdelkader Merah, c’est celle des frères Clain, de Sabri Essid. C’est une idéologie mortifère et c’est avant tout ce qu’on nous a expliqué comme le jihadisme de l’épée, le jihadisme armé, a réagi Me Korchia, avocat de Samuel Sandler, dont le fils Jonathan 30 ans et les deux petits-fils, Arié et Gabriel (5 et 3 ans) ont été assassinés par Mohamed Merah à l’école Ozar Hatorah. On ne comprend pas ce dossier si on ne comprend pas qu’il y a un monstre à deux têtes composé, d’une part, du jihadisme intellectuel, doctrinaire d’Abdelkader Merah et de celui de son petit frère, qui est le bras armé des attentats".