Procès Merah : cinq semaines pour juger les deux complices présumés de Mohamed Merah

Cinq semaines de procès, six magistrats, deux avocates générales, 150 journalistes accrédités, 232 parties civiles, 23 avocats, 49 témoins, 11 experts et dans le box, deux accusés. Lundi 2 octobre, à 10 heures débute devant la cour d'assises spéciale de Paris le premier grand procès de terrorisme jamais jugé en France. Pendant 24 jours, Abdelkader Merah et Fettah Malki devront répondre de "complicité d’assassinats terroristes" pour le premier et pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, recel, vol et détention d’armes" pour le second. Les deux hommes âgés de 35 et 34 ans sont soupçonnés d'avoir, en 2012, aidé Mohamed Merah dans la réalisation des crimes perpétrés à Montauban et Toulouse qui ont coûté la vie à sept personnes. Dont trois enfants.